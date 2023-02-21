Злата Огневич пожаловалась, что россияне предлагают ей сотрудничество во время войны: "Это лютый кринж!"

Украинская певица Злата Огневич лично столкнулась с россиянами, которые, несмотря на год полномасштабной войны, продолжают надеяться на сотрудничество.

В сторис в Instagram исполнительница поделилась двумя историями, демонстрирующими весь цинизм граждан РФ. Так, к Злате обратилась одна из компаний с предложением прорекламировать российские товары в своих соцсетях, что шокировало певицу и ее команду.

"Ко мне, к моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала российские товары! То есть люди, живущие живут в России, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь в Украине буду рекламировать российские товары?! Что у них в голове?" ", – поделилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Но на этом наглые предложения от "соседей" не закончились. Следующая история удивила Огневич еще больше. Как рассказала исполнительница, к ее представителям обратился артист из РФ с просьбой одолжить у Златы часть ее песни и стать соавторами его трека.

"Это вообще лютый кринж! Какой-то тип, живущий в России, обратился в мою команду, чтобы выпустить трек с моим голосом, с частью моей песни. На Spotify он хочет это все монетизировать, популяризировать, и указать меня соавтором трека. То есть по нам готовят ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, чтобы там все очень грустно с пропагандой, с состоянием сознания и пониманием, но настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально", — возмутила певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

После этого инцидента артистка призвала украинцев перестать слушать российских исполнителей на стриминговых платформах, чтобы не помогать врагу собирать деньги на войну против Украины.

"Я вас очень призываю не слушайте российский контент, тот соседний! Принципиально, даже если очень нравится! Потому что если вы его слушаете, вы монетизируете и помогаете им собирать деньги", — призвала Огневич.

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