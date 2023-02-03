Злата Огневич пожаловалась фанам на проблемы с режимом: "Ложусь в час ночи"

Певица Злата Огневич рассказала поклонникам, что столкнулась с нарушением своего режима дня.

В сторис в Instagram исполнительница поделилась, что в последнее время не может лечь спать вовремя. Как рассказала Огневич, сейчас она ложится спать уже после часу ночи, хотя тренер рекомендовал ей засыпать на несколько часов раньше.

Поэтому сегодня певица дала себе обещание все соблюдать режим, чтобы полноценно отдыхать и избежать проблем со здоровьем в дальнейшем.

"Главная проблема моя — отсутствие нормального, полноценного сна, потому что я ложусь ближе к часу ночи спать. А надо хотя бы в 23. Но буду пытаться это делать. Сейчас у меня с тренером был такой глубокий разговор на эту тему, так что буду с сегодняшнего дня пытаться в 11 вечера все же ложиться", — сказала Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич ответила на вопросы поклонников и призналась, хотела бы усыновить ребенка после окончания войны.

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