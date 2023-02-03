Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Злата Огневич пожаловалась фанам на проблемы с режимом: "Ложусь в час ночи"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Злата Огневич пожаловалась фанам на проблемы с режимом: "Ложусь в час ночи"

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка хочет вернуться ко здоровому сну.

Певица Злата Огневич рассказала поклонникам, что столкнулась с нарушением своего режима дня.

В сторис в Instagram исполнительница поделилась, что в последнее время не может лечь спать вовремя. Как рассказала Огневич, сейчас она ложится спать уже после часу ночи, хотя тренер рекомендовал ей засыпать на несколько часов раньше.

Поэтому сегодня певица дала себе обещание все соблюдать режим, чтобы полноценно отдыхать и избежать проблем со здоровьем в дальнейшем.

"Главная проблема моя — отсутствие нормального, полноценного сна, потому что я ложусь ближе к часу ночи спать. А надо хотя бы в 23. Но буду пытаться это делать. Сейчас у меня с тренером был такой глубокий разговор на эту тему, так что буду с сегодняшнего дня пытаться в 11 вечера все же ложиться", — сказала Злата.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич ответила на вопросы поклонников и призналась, хотела бы усыновить ребенка после окончания войны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
318
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация