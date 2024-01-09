Злата Огневич пожаловалась на конфуз, который случился с ней во время отдыха в Таиланде

Артистка призналась, что произошло и почему ей из-за этого стыдно.

Украинская певица Злата Огневич рассказала о курьезной ситуации, которая с ней случилась во время отдыха в Таиланде.

В своем Instagram артистка призналась, что поначалу не планировала делиться этой историей. Впрочем, певица решила быть честной со своими подписчиками и своим примером показать, как делать не стоит.

К слову, исполнительница, когда выбирала, где именно будет отдыхать в Таиланде, по невнимательности отправилась не на ту локацию.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"А теперь поучительная история, которую поначалу не хотела рассказывать… Стыдно от своей невнимательности, спишу это на стресс. Я так обрадовалась путешествию, что когда мне прислали варианты и я увидела Панга, то сразу ввела в поисковике и мне выдало – Ко Панган. Я такая: "Ух ты, я лечу на остров, выбор сделан!" Но... Ко Панган и Панга – это кардинально разные локации во всем", — поделилась певица.

Злата Огневич призналась, что сначала хотела поехать на остров, где чистая вода и пляжи, где красивые пейзажи, где можно спокойно насладиться отдыхом. Однако исполнительница случайно выбрала для отдыха провинцию, где в океане мутная вода и плавают ядовитые медузы.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я живу в Панга, Као Лак. Здесь мутная вода, ядовитые медузы и волны (потому что открытый океан). Кстати, именно это место больше всего пострадало от цунами в 2004 году", — призналась исполнительница.

Впрочем, Злата говорит, что это не помешало ей наслаждаться отдыхом. Между тем, неприятный инцидент научил певицу быть внимательнее.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, Злата Огневич недавно уехала в отпуск в Таиланд. Однако нашлись пользователи, которые раскритиковали певицу за отдых во время войны. Исполнительница не стала терпеть и ответила критикам.

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