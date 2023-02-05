Злата Огневич пожаловалась на недоразумение с соседями: "Выбрали очень низменный способ мести"

Украинская исполнительница Злата Огневич пожаловалась своим поклонникам на проблемы с проживающими этажом ниже соседями.

В сторис в Instagram певица рассказала, что недоразумение возникло из-за шума. Злата ответила на шумное поведение соседей, за что они решили ей отомстить. Так, жители, по словам Огневич, начали имитировать ремонт ночью, чтобы разгневать ее.

"Соседи снизу выбрали очень низменный способ "мести": имитация ремонта в 01:31 ночи. Фантазии — ноль, ведь звуков много разных. Я знаю, еще это точно они, уже выяснила этот вопрос. Хэй, здесь кроме меня, живут другие", — написала Злата.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также певица попросила совета у фанатов, как ответить на такое поведение соседей. Также Огневич отметила, что громкие звуки от жителей снизу никак не мешают ей, потому что она четыре года жила в общежитии.

"Четыре года в общежитии, к счастью согласились. Эта имитация ремонта – колыбельная по сравнению с тем, что было в студенческие годы. Маленькое "Але" – рядом с вашей квартирой живут другие люди. Имеете претензии – решайте лично со мной", — добавила Злато.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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