Злата Огневич пожаловалась на неприятные предложения от преследователя: "Терпение мое заканчивается"

Украинская певица Злата Огневич рассказала о преследователе и поделилась, какие предложения от него получает.

Как призналась в Instagram-stories исполнительница, навязчивый поклонник смог получить номер ее мобильного. Преследователь тщательно следит за ее жизнью и не стесняется звонить с предложениями.

Также Злата поделилась, что мужчина постоянно выпрашивает у консьержа ее дома, на месте ли она или когда вернется.

"История с преследователем продолжается. Он мне звонил, где-то нашел мой номер. Спрашивал, какой у меня вагон, и что "вызывает" такси, чтобы меня отвезти. Я не шокирована, потому что я уже привыкла, таких людей много. Я пока ничего. не делаю с этим, потому что он не агрессивен. Но он звонит консьержу моего дома и спрашивает, когда я вернусь и дома ли я", — поделилась артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич пугает такое навязчивое преследование, однако пока она ничего сделать не может, ведь мужчина не ведет себя агрессивно. Однако, если чрезмерное внимание с его стороны будет продолжаться, певица собирается обратиться в соответствующие органы.

"У меня еще немного побудет терпение, а потом оно закончится и будут действия по отношению к нему", — подчеркнула артистка.

Отметим, впервые о новом преследователе Злате Огневич рассказала несколько дней назад. Мужчина постоянно приходит к ее дому и приносит цветы. Артистке не нравится такое чрезмерное внимание, поэтому она надеется, что преследователь ее поймет и перестанет надоедать.

Читайте также: