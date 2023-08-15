Злата Огневич пожаловалась на проблемного соседа: "Неадекватный, неуравновешенный человек"

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась на проблемного соседа, с которым у нее возник конфликт.

В Instagram-stories артистка отметила, что с соседом ей действительно не повезло. Между ними постоянно возникают конфликты. По словам Златы, мужчина жалуется на какие-то абсурдные вещи. В частности он даже жалуется, что исполнительница слишком громко ходит по своей квартире.

"Никогда не думала, что мне настолько не повезет с соседом. Реально, неадекватный, неуравновешенный человек. Все началось с того, что я уже даже громко хожу по своей квартире после 22:00", — возмутилась Злата.

Певица рассказала, что больше всего разозлило, когда сосед обесценил ее благотворительный сбор на нужды Протасового Яра. Злата говорит, что мужчина встретил ее, показал свою медаль, которую он получил за благотворительность, и заявил, что исполнительница не помогает, а только пиарится.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Сейчас наш разговор привел к тому, что он показал свою медаль за благотворительность. Сказал мне, что мы собирали на Протасов Яр и это ничего не имеет значения. Типа того, что это все пиар, хотя мы с вами собрали 400 тысяч гривен, закрыли потребности жителей. Сейчас он просто обесценил все ваши взносы, все донаты, всю нашу активность, показав мне эту медаль. Как такое вообще может быть, у меня в голове не укладывается. Меня просто переполняет ярость. Очень с ним не повезло", — рассказала артистка.

Огневич возмутило, что сосед стал меряться благотворительной помощью. Артистка убеждена, что этим не надо хвастаться, ведь, в первую очередь, это делается не ради медалей, а чтобы помочь тем, кому это нужно.

"Люди, которые меряются медалями, количеством собранных средств, килограммами лекарств и броников, – что с вами? Я думала, что это делается во благо других, ради победы, а не ради регалий. Хотя, понимаю, как приятно быть отмеченными. Но первая цель – это помощь. Разве не так?" – отметила артистка.

У Златы Огневич конфликт с соседом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич жаловалась на навязчивого поклонника. Мужчина выслеживает исполнительницу и ищет встречи с ней. Артистка не стала это терпеть и обратилась за помощью в полицию.

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