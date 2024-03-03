Злата Огневич предположила, что мошенника, похитившего у звезд более 10 млн грн, убили: "Уже нет в живых"

Недавно Сеть потряс скандал, что мошенники бросили певиц Злату Огневич и Руслану и группу "Скай" на потрясающую сумму денег.

В частности, в центре скандала оказался основатель концертного агентства, в которое обращались исполнители, Тарас Доненко. Именно он взял средства за организацию шоу и просто скрылся вместе с ними. Теперь Злата поделилась, что от некоторых источников ей стало известно предположение, что его уже нет в живых. Мол, Тарас долгое время занимался криптовалютой и за счет украденных у украинских артистов средств покупал ее. Поэтому Огневич подозревает, что "коллеги" Тараса из этой сферы могли с ним жестоко поплатиться. И добавила, что расследование этого дела до сих пор ведется. Сам же организатор-преступник находится в международном розыске.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Если брать нас всех артистов, в общем он (Тарас Доненко – прим. ред.) нанес ущерб на 10 млн грн. И сейчас у меня есть информация, что он из-за этих концертов отмывал криптовалюту. И что вообще его, возможно, уже нет в живых. Его могли убить эти "друзья", преступники. Сейчас у нас есть очень много разной информации, часть которой я не могу разглашать, потому что продолжается следствие. Его уже объявили в международный розыск", - призналась певица в программе "Министерство премьер ".

Напомним, в конце прошлого года ряд артистов начал массово отменять свои концерты. Впоследствии выяснилось, что их организатор оказался мошенником, который в совокупности взял около 10 млн грн за работу и скрылся. Полиция также прокомментировала ситуацию о присвоении средств Тарасом Доненко и рассказала о последствиях правонарушения.

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