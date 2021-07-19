Злата Огневич представила мощный кавер на хит "Океана Эльзы" "Той день"

Злата Огневич представила мощный кавер на хит "Океана Эльзы" "Той день"

Композиция стала саундтреком к автобиографической ленте.

Украинская певица Злата Оневич, которая ранее выпустила романтическую песню для собственноц свадьбы, порадовала фанатов неожиданной музыкальной новинкой.

Так, артистка сделала эмоциональный кавер на хит группы "Океан Эльзы" "Той день". Песня в исполнении Огневич стала саундтреком к автобиографической ленте под названием "Пульс". Картина рассказывает об украинской спортсменке Оксане Ботурчук, которой придется бороться за свою мечту.

На широкие экраны фильм выходит с 22 июля.

Напомним, ранее Злата Огневич, которая стала новой героиней шоу "Холостячка", поделилась лайфхаком, как испортить первое свидание. Артистка дала несколько "советов" девушкам.

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