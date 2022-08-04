Злата Огневич призналась, что приносит ей доход во время войны

Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем заработке в период полномасштабной войны с Россией.

С начала полномасштабной войны в Украине многие знаменитости потеряли свой доход, ведь они не могут зарабатывать их основной деятельностью.

Сначала концерты вообще никаких не давали, потом начали выступать за границей, а все деньги отдавать на помощь Украине.

Злата Огневич не исключение. Она либо дает благотворительные концерты, либо выступать для украинских защитников, чтобы поддерживать их боевой дух.

Но заработок знаменитость определенный имеет. Впрочем, не с концертов. Злата получает доход благодаря блогерской деятельности, а также роялти.

Злата Огневич / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мне прибыль приносит диджитал мир. Это и блогерство, и рекламные какие-то проявления, и прослушивание моей музыки и использование моей музыки", — рассказала Злата в интервью "Музвару".

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала о своем отношении к звездным коллегам, которые из-за войны в Украине уехали за границу.

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