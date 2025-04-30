Злата Огневич призналась, что произошло с ее имуществом в Крыму и как вывезла оттуда родителей

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич, которая недавно заинтриговала подробностями личной жизни, раскрыла, что произошло с ее семейным имуществом в Крыму и как родители покинули полуостров.

Исполнительница с детства жила в Судаке. Там поселились ее родители, когда она еще была маленькой, и обзавелись имуществом. Когда полуостров оккупировала Россия, мама и папа артистки, которая уже находилась в Киеве, не спешили уезжать. Они надеялись, что Крым скоро вернется под контроль Украины. Впрочем, произошло не так. Поэтому родители Златы Огневич приняли решение переезжать ближе к дочери. Но сначала, как говорит певица в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, мама и папа решили продать имущество в Крыму, чтобы купить в Киеве или области.

Злата Огневич с мамой / © instagram.com/zlataognevich_music

"Я очень счастлива, что нам удалось это сделать (вывезти родителей — прим. ред.) до полномасштабного вторжения. Проблема была в том, что мы не могли продать жилье в Крыму. Алгоритм действий очень простой. Для того, чтобы жить в Киеве или под Киевом, нужно приобрести жилье. Мы решили для себя продать жилье родителей в Крыму, чтобы у родителей была возможность переехать уже к нам", — поделилась артистка.

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В конце концов, родители Огневич все-таки продали жилье в Крыму. Они покинули остров за два года до того, как началась полномасштабная война. Исполнительница признается, что очень этому рада, ведь не знает, как вывозила бы родителей после 24 февраля 2022 года.

Злата Огневич с отцом / © instagram.com/zlata.ognevich

"У нас это получилось. Родители уже где-то года два до полномасштабной жили с нами. Я очень рада, что это произошло. Ведь если бы произошло это в 2022 году, честно, я не знаю… Я, конечно, сделала бы все возможное для этого, но это было бы гораздо сложнее", — призналась певица.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, кто заказал атаку ботов на нее. Артистка также объяснила, зачем это было сделано.