Злата Огневич призналась, сожалеет ли о своем выборе в шоу "Холостячка-2"

К личной жизни певицы Златы Огневич приковано пристальное внимание поклонников после ее участия в романтическом реалити "Холостячка-2".

Многие фанаты надеялись, что исполнительница сможет построить счастливые отношения с победителем проекта, однако этого так и не произошло.

В Instagram подписчики поинтересовались у Златы, изменила ли она свой выбор, если бы могла вернуться на два года назад. Впрочем, певица призналась, что, как и тогда, доверила бы выбор своему сердцу.

"Я бы так же выбирала сердцем", — коротко ответила Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что в финале романтического реалити Злата ответила "Да" бизнесмену Андрею Задворному. После съемок проекта пара пытались построить отношения и даже жила вместе, но в конце концов они разошлись. Сейчас фаворит певицы встречается с моделью, младше его на 15 лет.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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