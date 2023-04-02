Злата Огневич призналась, сожалеет ли о своем выборе в шоу "Холостячка-2"

Исполнительница ответила, изменила бы свой выбор сейчас.
К личной жизни певицы Златы Огневич приковано пристальное внимание поклонников после ее участия в романтическом реалити "Холостячка-2".
Многие фанаты надеялись, что исполнительница сможет построить счастливые отношения с победителем проекта, однако этого так и не произошло.
В Instagram подписчики поинтересовались у Златы, изменила ли она свой выбор, если бы могла вернуться на два года назад. Впрочем, певица призналась, что, как и тогда, доверила бы выбор своему сердцу.
"Я бы так же выбирала сердцем", — коротко ответила Огневич.
Напомним, что в финале романтического реалити Злата ответила "Да" бизнесмену Андрею Задворному. После съемок проекта пара пытались построить отношения и даже жила вместе, но в конце концов они разошлись. Сейчас фаворит певицы встречается с моделью, младше его на 15 лет.
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