Злата Огневич призналась, как реагирует на обнаженные фото, которые ей присылают поклонники

Злата Огневич призналась, как реагирует на обнаженные фото, которые ей присылают поклонники

Звезда также рассказала, обращает ли внимание на хейт.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич призналась, что время от времени получает обнаженные фото от поклонников.

Звезда часто пользуется Instagram. Она общается с разными людьми. Кроме того, артистка часто проверяет запросы на переписку. Злата признается "Зірковому шляху", что некоторые пользователи могут отправить ей свои обнаженные фото.

"Есть навязчивые поклонники, которые любят мне сбрасывать свои обнаженные фото. У нас есть рекламные запросы, то приходится проверять direct постоянно. Но я в принципе уже научилась распознавать, какое письмо не нужно открывать", — говорит Злата.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

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Исполнительница обращает внимание на фразы, а также на очертания фото, чтобы понять, следует ли читать сообщения. Такие письма звезда сразу удаляет.

"Там размытое фото и по очертаниям можно догадаться. Там очень странные надписи, фразы. И я понимаю, что точно это делал и писал неадекватный человек. Понимаю, что после этих фраз фото будет точно не котиков-заек. Поэтому я удаляю, просто сразу. блокирую", – поделилась знаменитость.

Кстати, Злата даже поняла, когда чаще всего ей отправляют подобные фото. Обычно это случается осенью или весной.

"У психически нестабильных людей есть сезоны обострения. Это осень и весна. В принципе, где-то в такой сезон и начинается это все – какие-то стихи, какие-то фото, непонятные послания", – добавила певица.

Злата Огневич со своей мамой / instagram.com/zlata.ognevich

Кстати, артистка говорит, что время от времени ее хейтят в Сети. Злата признается, что она не реагирует на негатив. Впрочем, ее мама очень расстраивается из-за этого.

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