Злата Огневич прокомментировала слухи о новом романе и готова ли родить ребенка

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала свои новые отношения и готовность стать мамой.

В откровенном разговоре со Славой Деминым певица призналась, что она хочет погружаться в любовь и готова к созданию семьи. Впрочем, поделиться кардинальными изменениями в жизни пока не может.

"Когда мне будет что рассказать, я расскажу. Я не могу комментировать. Нет чего-то такого, что я могла бы рассказать. Еще очень рано", - заинтриговала Злата.

Также знаменитость поделилась, что уже мечтает о пополнении в семьи. Более того, кроме рождения детей от возлюбленного, Огневич расматривает вариант усыновления.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlataognevich_music

"Я еще немного подожду и буду рожать ребенка от любимого мужчины. Мне очень хочется семью. Хочется, чтобы у моего ребенка был отец и он равнялся не только на женщину в семье, но и на папу. Но я понимаю женщин, которые матери -одиночки по разным причинам. Это больно и невероятно тяжело. Я даже думала, чтобы взять ребенка из детского дома. Это только размышления, но это не страшно. Я не боюсь. Наоборот хотела поговорить со своей половинкой, согласился ли бы он иметь ребенка из детского дома и своего. Это было бы классно", – призналась артистка.

Напомним, Злата Огневич недавно рассказала о своем отце-пенсионере на фронте и как он изменился за время службы.

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