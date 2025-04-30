Злата Огневич раскрыла, кто заказал атаку ботов на нее: "История происходит из украинского шоу-бизнеса"

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич раскрыла, кто после выхода ее новой песни заказал атаку ботов на нее, чтобы испортить карьеру.

Еще в начале апреля исполнительница представила новый дуэтный трек "Відпусти його". Однако после премьеры композиции артистка начала наблюдать неприятную тенденцию в Instagram. На ее странице боты начали активно писать комментарии. Это могло повлечь за собой то, что аккаунт Златы Огневич отправили бы в теневой бан. Певица YouTube-каналы Марички Падалко говорит, что они с командой провели расследование и узнали, что это не пророссийская атака, а кто-то из украинского шоу-бизнеса таким образом пытался ей насолить. По словам артистки, вычислить виновника можно. Впрочем, конкретных имен она пока что не будет называть.

"Мы проанализировали с командой, это точно не пророссийская атака с целью каким-то образом замочить мой Instagram-аккаунт. История происходит из украинского шоу-бизнеса. С технической стороны можно проанализировать IP-адреса и многое другое. Этим занимаются специально подготовленные люди. Это просто однотипные комментарии, которые пишутся под постами, чисто технически для того, чтобы Instagram отправил твою страницу в теневой бан", - говорит артистка.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Исполнитель признается, что не знает конкретной причины, зачем это было вообще делать. Впрочем, Злата Огневич понимает, что, прежде всего, артисты — это конкуренты. Певица предполагает, что, возможно, таким образом ее пытались устранить или затмить выход новой песни, или вообще она просто кому-то не нравится.

"Есть разные кейсы. Для того, чтобы избавиться от конкурентов, для того, чтобы просто сделать неприятно, для того, чтобы что-то забуксовало в день премьеры, потому что дальше будут другие премьеры. Я не знаю. Я не знаю мотивов этих людей. Может, просто я им не нравлюсь. Я не буду говорить (имя – прим. ред.), потому что тогда круг сузится. На самом деле все мы коллеги, но и все конкуренты", - добавила артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Напомним, недавно Злата Огневич заявила, что не хочет иметь детей. Артистка объяснила, почему стала чайлдфри.