Злата Огневич раскрыла секрет стройности и что ей помогает эффектно похудеть за три дня

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее раскритиковала современных артистов, раскрыла секрет стройности и призналась, что ей помогает стремительно похудеть всего за три дня.

В исполнительницы достаточно стройная и подтянутая фигура. Впрочем, перед съемками клипа, как признается певица в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, ей приходится попотеть, ведь камера полнит. Конечно, артистке помогает держать свое тело в форме спорт. Но певица признается, что с возрастом становится сложнее оставаться в комфортном весе. Поэтому перед съемками клипов Злата Огневич садится на диету и ограничивает себя во многом.

"Это спорт, это питание, это массажи, обертывания. Мне приходится себя ограничивать перед съемками клипа. Я сажусь на диету: половина тарелки овощей в любом виде, половина тарелки - это может быть рисовый хлебец, кусок рыбки или соевое мясо. Затем может быть йогурт какой-то, гуакамоле, тост из авокадо, вода и какой-то легкий перекус, орешки". – признается артистка.

Реклама

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Идеальный для Златы Огневич вес – это 54 килограмма. Когда спорта и диеты певице недостаточно, она ходит на массажи. Кроме того, в знаменитости есть лайфхаки, некоторым из которых она научилась у американской поп-звезды Леди Гаги. Артистка ходит в сауну, мажет тело согревающим кремом, заворачивается пленкой и ходит так долго. Также певица может использовать специальные препараты, которые помогают вывести воду из организма. Исполнительнице достаточно всего три дня, чтобы достичь желаемого результата. Впрочем, стоит отметить, что не стоит следовать примеру Златы Огневич, ведь это может быть опасно для организма.

"Моя норма – это 54 килограмма. Это отличный вес, но с годами это все сложнее держать. Один спорт не помогает. Я хожу на серию массажей аппаратных. Еще очень классную делаю штуку: покупаю разогревающий крем, наношу на кожу и заворачиваюсь в полпленку. Так могу либо спать, либо ходить полдня. Я пью меньше воды. Выдам сейчас секреты, которым научилась, кстати, у Леди Гаги. Она перед каждым клипом ходила в сауну, чтобы согнать воду, на массаж и пила специальные препараты, которые сгоняют воду из организма, высушивают. Три дня достаточно для того, чтобы сделать то, что мне нужно, - говорит исполнительница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Напомним, ранее Злата Огнеич заявила, что в Украине не развивается культура. Артистка объяснила, почему так и к чему это призвело.