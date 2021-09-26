Злата Огневич рассекретила, как планирует провести зимний отпуск: "Я буду не одна"

Злата Огневич рассекретила, как планирует провести зимний отпуск: "Я буду не одна"

Звезда планирует поехать отдыхать в январе.

Украинская певица Злата Огневич, похоже, нашла свою любовь.

Так, звезда рассказала в программе "Світське життя", что не успела насладиться отдыхом летом. Однако, уже запланировала, как проведет свой зимний отпуск.

"В январе я планирую поехать на отдых. И не одна. Сейчас уже планирую, что это может быть. Хочется тепла. Хочу к океану. Хочу насладиться отдыхом, любовью, свободой и счастьем", — поделилась Злата.

Похоже, артистка таки нашла свою любовь. А прохладными зимними днями, хочет наслаждаться солнечным теплом вместе со своим избранником в теплой стране.

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