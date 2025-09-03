ТСН в социальных сетях

Злата Огневич рассекретила, как зарабатывала деньги еще ребенком в Крыму

Артистка впервые начала зарабатывать в 10 лет, стремясь к финансовой независимости.

Злата Огневич

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась пятью разными способами подработки, которые помогли ей стать финансово независимой в детстве.

Звезда вспомнила, что росла в Крыму достаточно трудолюбивой. За летний туристический сезон она искала, как заработать средства на следующий учебный год.

"Я очень хотела финансовой независимости, поэтому за три месяца туристического сезона пыталась заработать карманные деньги на следующие девять месяцев", — рассказала певица для novy.tv.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Артистка перечислила все способы, которые ей помогали: взвешивание людей, работа в ларьке, продажа пива, сигарет и шоколадок, участие в шоу-программе с собственным номером, а также работа официанткой и кассиром в пиццерии.

По ее словам, она использовала любую возможность, чтобы получить первый заработок. Для Златы это было очень важно, ведь каждый год перед школой она мечтала поехать на шопинг в Симферополь — в ее детстве это считалось очень престижным.

Напомним, недавно Злата Огневич рассказала о новых отношениях и в откровенном видео показала своего возлюбленного. Артистка намекнула, что больше не одинока.

