Злата Огневич рассекретила новые отношения и в пикантном видео засветила своего возлюбленного

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич заинтриговала новыми отношениями.

На днях исполнительница выпустила песню "Вільна" и представила довольно пикантный клип. На видео артистка показала романтику с загадочным избранником. Злата Огневич на проекте "Министерство премьер" уверяет, что в клипе не снимались актеры. Туда вошли различные кадры, в том числе из домашнего архива певицы.

"Я вообще не видела таких прецедентов в нашем шоу-бизнесе, потому что это видео без актеров, без грима, без дублей. Туда вошли как и мои домашние кадры, очень тайные и пикантные, так и те кадры, которые мы снимали во время того, когда готовили сингл "Вільна". В этом видео вы можете меня увидеть именно такой, какой меня знает только ограниченный круг моих близких людей", - говорит певица.

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Поклонники Златы Огневич сразу же начали засыпать ее вопросами, действительно ли в клипе снялся возлюбленный. Артистка заверила, что и в самом деле показала частные кадры, на которых можно увидеть избранника. Но ведущие проекта все же уточнили, действительно ли это возлюбленный или это миф, который можно развенчать, на что знаменитость подчеркнула: "Нет, не развенчиваем".

Напомним, недавно певец Wellboy признавался в симпатии к Злате Огневич. Артист говорил, что ему нравится коллега по сцене.