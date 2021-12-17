Злата Огневич рассекретила, свободно ли ее сердце: "Не знаю, что будет дальше"

Злата Огневич рассекретила, свободно ли ее сердце: "Не знаю, что будет дальше"

Звезда встречалась с Андреем Задворным.

Украинская певица Злата Огневич пыталась построить отношения с победителем "Холостячки-2" Андреем Задворным.

Как известно, через месяц после проекта Андрей покинул исполнительницу. Как оказалось, для Златы этот разрыв был болезненным. Сейчас она пытается восстановиться после неудачных отношений.

"Не хочу нагружать вас той болью, с которой я пытаюсь справиться. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, а также чтобы трансформировать свои чувства в благодарность. Я над этим работаю", — поделилась певица.

Злата Огневич призналась, свободно ли ее сердце / instagram.com/zlata.ognevich

К слову, артистка пока не думает начинать новые отношения. Поэтому сейчас ее сердце свободно.

"Я не знаю, что будет дальше. Я просто живу и двигаюсь дальше", – поделилась звезда.

Читайте также: