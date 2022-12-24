Злата Огневич рассекретила свои параметры и призналась, что ест два раза в день: "Джинсы спадают"

Украинская певица Злата Огневич пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на самые волнующие вопросы.

Так, в сториз своего фотоблога исполнительница, например, рассказала, что носит одежду размера XS, ее рост – 165 см, а размер обуви она имеет 37,5-38.

"Обычно я ношу S, или XS. Но если хочется супер oversize, я выбираю L, иду в мужской магазин, покупаю там себе худи, потому что таких худи вы в женском точно не найдете", — рассказала Злата.

Кроме того, артистка показала содержимое своего холодильника. Так, Огневич показала, что у нее в холодильнике есть яйца, масло, лук, капуста, орешки и запрещенный для фигуры майонез. Но, как объяснила исполнительница, она недавно делала любимый салат с детства, который без майонеза невозможен.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также Злата сразу поделилась и рецептом салата, вдруг кто-то захочет сделать, например, на Новый год.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники Огневич также поинтересовались у нее, сколько она весит. На что певица ответила, что точно не знает, однако одежда на нее стала слишком большой.

"Я не знаю, сколько я вешу, но точно могу сказать, что все мои джинсы, брюки – они очень свободноы на мне, уже не хватает дырочек на поясе, чтобы его затягивать, потому что джинсы спадают. Мой организм реагирует на стресс так. Почти год я ем два раза в день. Я сначала как-то об этом переживала, а потом забила на это все. И думаю, что это лучше, чем заедать стресс, есть по шесть раз, как мои друзья это делают", — прокомментировала Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич в топе и обтягивающих лосинах показала, как держит фигуру в тонусе. Исполнительница показала свою утреннюю тренировку.

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