Злата Огневич рассекретила свой вес и призналась, на сколько поправилась после карантина

Артистка также поделилась, как поддерживает себя в форме.
Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своих секретах красоты.
Так, в программе "Светская жизнь" артистка поделилась, что после карантина набрала четыре лишних килограмма и весила 58. Впрочем, постоянные спортивные тренировки помогли Злате вернуть желаемые формы:
"Сейчас вешу 54 килограмма, а после карантина было почти 58. Трижды в неделю я тренируюсь в спортзале, кроме того, я дома могу попрыгать на скакалке – это просто самый эффективный способ похудеть", — поделилась Огневич.
Кроме того, исполнительница рассказала, что она не против пластической хирургии и призналась, какие бы процедуры сделала себе и на какие никогда не решится:
"Точно блефаропластику я считаю первой нужно делать где-то в 45 лет. Может, в 40. Круговая подтяжка это опасно. Я думаю, что к тому времени, когда я доживу, возможно появится какой-то суперлазер. Потому что я видела эффекты от инъекций на девушках и это реально страшно. Я не хочу быть жертвой инъекций", — объяснила знаменитость.
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