Злата Огневич рассказала, как будет праздновать Новый год: "Меня мучили угрызения совести"

Исполнительница вспомнила, как на эту тему общалась с военным, который служит на передовой.

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала, уместно ли праздновать Новый год, пока в Украине идет война.

По словам исполнительницы, она долго колебалась, стоит ли встречать 2023 год. Впрочем, разговор с военным, который служит на передовой, помог Злате. Защитник заверил певицу, что в тылу нужно праздновать.

Правда, исполнительница призналась, что новогоднего настроения у нее вообще нет. Более того, праздничную елку Злата тоже до сих пор не украсила, ведь была занята работой.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Меня мучили угрызения совести относительно празднования, пока я не пообщалась с одним военным, который воюет на нуле. Он заверил, что нам в тылу надо праздновать, потому что мы все вместе приближаем эту победу. Украинские воины воюют ради жизни. Думаю, что это не будут" какие-то громкие празднования, потому что о победе помнят все украинцы. Все мы делаем все возможное для того, чтобы ее приблизить", — поделилась артистка в эфире канала "Дом".

Прокомментировала Злата Огневич и выход новой песни "Як мені бути". По словам исполнительницы, композиция родилась у нее быстро, а посвятила она ее женщинам, которые потеряли мужчин на войне.

"От песни отказываются радиостанции. А я считаю, что в обществе нельзя умалчивать тему гибели близких. Когда я увидела, как президент Владимир Зеленский наградил посмертно женщин погибших героев, мне стало очень больно. Тогда у меня появилась идея написать песню о женщинах, которые попрощались со своими мужчинами-героями. Эту песню мы создали вместе с Романом Череновым, известным под псевдонимом Morphom.Когда я придумала припев и часть куплетов, сразу позвонила Роману. Приехала к нему на студию и за сорок минут мы записали демку. Эта версия вошла в финальный ряд", — рассказала певица в интервью с ведущими "Ранку Вдома".

Напомним, недавно Злата Огневич показала архивное детское фото, на котором ей всего четыре годика. Исполнительница также вспомнила, кого обычно играла в новогодние праздники в детском саду.

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