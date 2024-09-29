Злата Огневич рассказала о 69-летнем отце и его службе в ВСУ: "Не может сидеть на месте"

Украинская певица Злата Огневич впервые за долгое время рассказала о своем папе Леониде Григорьевиче.

Известно, что отец звезды служит в рядах ВСУ в качестве полковника медицинской службы, военного хирурга. Злата говорит, что желание Леонида Григорьевича помогать украинским бойцам никогда не угасает. И даже в 69 лет после отпусков с фронта он всегда возвращается туда, где нужен раненым защитникам на передовой.

"Каждый раз, когда отец приезжает в небольшой отпуск, говорит, что все, больше не сможет поехать. Здесь операцию выстоять молодому хирургу тяжело, а тут 69 лет. Но после очередного восстановления говорит, что снова поедет и не может сидеть на месте, сложив руки. Я говорю: "Папа, что ты, как ты?" А он отвечает: "Не дождетесь". Папа молодец", - рассказала Злата в интервью "Ближче до зірок".

Злата Огневич с отцом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сама артистка берет пример с отца и уже долгое время также приобщается к помощи военным. В частности, дает благотворительные концерты для украинской армии в разных уголках Украины. По словам Златы, несмотря на усталость, она понимает важность этого дела.

"Я начала ездить на концерты (благотворительные – прим. ред.) еще до того, как это стало мейнстримом. Сплю в бусах, мечтаю поспать в постели, которая никуда не едет. Обычный выезд к военным выглядит так: мы уезжаем из Киева, едем сотни километров, даем один концерт, потом снова переезд, второй концерт и возвращаемся домой. Но военных нужно поддерживать", - подчеркнула исполнительница.

Напомним, недавно 59-летний актер Владимир Николаенко также заговорил о мобилизации и удивил, как ему вручили две повестки.

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