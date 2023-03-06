Злата Огневич рассказала о личной жизни и возмутилась из-за вопроса о свадьбе и детях

Украинская певица Злата Огневич рассказала о подробностях личной жизни.

В частности, знаменитость пришла на подкаст к Олегу Френде. Ведущий поинтересовался, что сейчас у Златы проходит на личном фронте. Певица подчеркнула, что счастье любит тишину. Однако когда будет чем делиться, звезда обязательно это сделает.

"Счастье любит тишину. Когда мне будет о чем рассказать, я обязательно этим поделюсь", — призналась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Знаменитость также рассказала, что ее очень возмущают вопросы, вроде почему она до сих пор не замужем и почему у нее нет детей. По словам Златы, всему свое время.

"У каждого человека есть свои личные причины, почему он до сих пор не женат или не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не позволяет или какие-то комплексы. Чего лезть с этими вопросами? Какое вам дело, чего у меня до сих пор нет детей?" Когда придет время – они появятся или других нянчить буду", — подчеркнула артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, Злата Огневич не исключает такого варианта, что усыновит ребенка. Впрочем, артистка понимает, что такое решение следует принимать совместно с партнером.

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