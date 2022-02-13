Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной и любимом, который умер от онкоболезни

Артистке не очень везло в любви.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич откровенно рассказала о своей личной жизни.

Как известно, в финале шоу артистка выбрала Андрея Задворного, который через полтора месяца бросил исполнительницу. Как рассказала Злата в программе "Светская жизнь", после разрыва с Андреем она пошла к психотерапевту, чтобы разобраться в ситуации.

Я точно знаю, что в школе мне не удалось общаться со сверстниками, я была изгоем в классе, меня не воспринимали. Парень, который мне очень нравился, он умер. У него была онкология. Меня еще захейтили из-за того, что я не пришла проститься. Я говорила: "Я не могу его видеть так, в гробу. Я хочу его запомнить живым". Меня не понимали до конца школы", — поделилась Злата.

Она добавила, что никогда не встречалась со сверстниками и у нее не было такой фазы в жизни, чтобы она встречалась с таким парнем.

"И я постоянно в мужчинах выбираю эту эмоциональную незрелость. У меня был очень суровый отец. Для того, чтобы заслужить его похвалу, нужно было постараться и я в принципе не знаю, как выглядит эта любовь, забота со стороны мужчины", — поделилась Злата .

Также звезда вспомнила, как у нее был роман с женатым мужчиной:

"Для меня это табу. Были такие отношения, когда я узнала, что мужчина женат. Он мне сказал, что он женат, но что он не женат и что он вообще к этому не очень серьезно относится. Я сказала: "Нет, я не хочу этих отношений", — объяснила Злата.

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