Злата Огневич рассказала о службе отца-пенсионера на фронте: "Через полгода его не узнала"

Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем отце, который в начале войны отправился служить на фронт, чтобы спасать жизнь раненых военных.

Исполнительница на проекте "Пісня мого життя" рассказала, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, то планировала вывезти родителей в безопасное место. Впрочем, у Леонида Григорова были свои планы. Он - медик, поэтому отправился на фронт, чтобы лечить раненых военных.

"Он у меня врач и спас очень много человеческих жизней. Когда началось полномасштабное вторжение, я хотела отвезти его с мамой в безопасное место, но папа сказал, что он никуда не будет уезжать из своего дома", — вспомнила артистка.

Злата Огневич с отцом

Злата Огневич призналась, что сейчас ее отец находится в Харьковской области. Он работает в госпитале, где лечит раненых военных. Певица призналась, что через полгода службы она просто не узнала папу. Печальные истории раненых защитников отразились на его состоянии.

"Сейчас он находится в Харьковской области, работает и помогает нашим ребятам, которых привозят с фронта. Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, я его не узнала. Это был совсем другой человек. Его глаза были грустные, он провел очень много операций и ампутаций", - поделилась певица.

Исполнительница говорит, что очень гордится решением своего папы. В частности, Леониду Григорьевичу более 65 лет он мог отдыхать на пенсии. Однако папа артистки выбрал другой путь.

Злата Огневич с отцом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Он для меня пример, ведь ему больше 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь, и с годами она стала еще сильнее", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Злата Огневич показала редкое фото с мамой, на которую похожа на две капли воды. Исполнительница также рассекретила, какой важный совет дала родному человеку.

Смотрите "Пісню мого життя" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Читайте также: