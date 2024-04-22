Злата Огневич рассказала о службе отца-пенсионера на фронте: "Через полгода его не узнала"

Папа исполнительницы лечит раненых военных.
Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем отце, который в начале войны отправился служить на фронт, чтобы спасать жизнь раненых военных.
Исполнительница на проекте "Пісня мого життя" рассказала, что когда Россия начала полномасштабное вторжение, то планировала вывезти родителей в безопасное место. Впрочем, у Леонида Григорова были свои планы. Он - медик, поэтому отправился на фронт, чтобы лечить раненых военных.
"Он у меня врач и спас очень много человеческих жизней. Когда началось полномасштабное вторжение, я хотела отвезти его с мамой в безопасное место, но папа сказал, что он никуда не будет уезжать из своего дома", — вспомнила артистка.
Злата Огневич призналась, что сейчас ее отец находится в Харьковской области. Он работает в госпитале, где лечит раненых военных. Певица призналась, что через полгода службы она просто не узнала папу. Печальные истории раненых защитников отразились на его состоянии.
"Сейчас он находится в Харьковской области, работает и помогает нашим ребятам, которых привозят с фронта. Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, я его не узнала. Это был совсем другой человек. Его глаза были грустные, он провел очень много операций и ампутаций", - поделилась певица.
Исполнительница говорит, что очень гордится решением своего папы. В частности, Леониду Григорьевичу более 65 лет он мог отдыхать на пенсии. Однако папа артистки выбрал другой путь.
"Он для меня пример, ведь ему больше 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь, и с годами она стала еще сильнее", — поделилась артистка.
Напомним, недавно Злата Огневич показала редкое фото с мамой, на которую похожа на две капли воды. Исполнительница также рассекретила, какой важный совет дала родному человеку.
Смотрите "Пісню мого життя" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".
Читайте также: