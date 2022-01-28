Злата Огневич рассказала о встрече со своим преследователем в суде

Артистка сообщила, чем закончилось рассмотрение ее дела о преследователе.

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками подробностями своего дела о преследователе.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница рассказала, что подала прошение в суд о том, чтобы сталкера как-то ограничили от приближения к ней. Впрочем, реакция судьи звезду ошеломила:

"Эпопея с преследователем не заканчивается, она только начинается. Сегодня был сделан первый шаг. Мы подали просьбу о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне. И здесь, женщина-судья, она даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, она нашла преступника, она его арестовала, она сделала все. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий, по видимому, для нее вопрос", — рассказала Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

Она добавила, что сейчас злоумышленник находится на свободе и может делать все, что угодно:

"По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть, он может делать все, что захочет", — поделилась Огневич.

Артистка рассказала, что при рассмотрении преступник с улыбкой сказал: "Я вам говорил, что мне ничего не будет".

Однако на этом артистка останавливаться не собирается. Огневич будет подавать в суд и будет добиваться, чтобы ее обидчика арестовали и посадили за решетку.

instagram.com/zlata.ognevich

"Многие женщины на моем месте после отказа опускают руки. Я не буду опускать руки, я не стану отсиживаться в кустах и бояться. Я буду добиваться справедливости в рамках закона. Я буду обращаться в суд, я буду привлекать журналистов. Для того, чтобы общество знало, такие случаи нужно наказывать и женщин нельзя обижать", — сказала Огневич.

Читайте также: