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Злата Огневич растрогала архивными детскими фото, на которых ей четыре года

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
1 мин
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Злата Огневич растрогала архивными детскими фото, на которых ей четыре года

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка вспомнила, кого в новогодние праздники играла в детском саду.

На украинскую певицу Злату Огневич нахлынули приятные воспоминания.

Так, на странице в Instagram исполнительница поделилась архивными снимками, сделанными в детстве артистки. Как рассказала Злата, на фотографиях она изображена в четырехлетнем возрасте.

"На этом фото мне четыре годика и я снежинка. Ребенком я много мечтала и искренне верила в чудеса, особенно в предрождественское время. Я уже давно выросла, но так же верю в магию зимних праздников. А еще убеждена, что детские мечты должны сбываться", – написала Огневич под фотографиями.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В свою очередь, поклонники Златы в комментариях под постом признались, что их очень умилили детские фото кумира: "Какая же бусинка маленькая, сладкая, зайка такая! Можно бесконечно смотреть и умиляться", "маленькая красавица", "Златочка, какая хорошенькая маленькая".

Напомним, на днях Злата Огневич пообщалась со своими поклонниками и ответила на вопросы, которые их больше всего волнуют. В частности, артистка показала содержимое своего холодильника и рассекретила свои параметры.

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Дата публикации
Просмотры
259
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