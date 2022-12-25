Злата Огневич растрогала архивными детскими фото, на которых ей четыре года

На украинскую певицу Злату Огневич нахлынули приятные воспоминания.

Так, на странице в Instagram исполнительница поделилась архивными снимками, сделанными в детстве артистки. Как рассказала Злата, на фотографиях она изображена в четырехлетнем возрасте.

"На этом фото мне четыре годика и я снежинка. Ребенком я много мечтала и искренне верила в чудеса, особенно в предрождественское время. Я уже давно выросла, но так же верю в магию зимних праздников. А еще убеждена, что детские мечты должны сбываться", – написала Огневич под фотографиями.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В свою очередь, поклонники Златы в комментариях под постом признались, что их очень умилили детские фото кумира: "Какая же бусинка маленькая, сладкая, зайка такая! Можно бесконечно смотреть и умиляться", "маленькая красавица", "Златочка, какая хорошенькая маленькая".

Напомним, на днях Злата Огневич пообщалась со своими поклонниками и ответила на вопросы, которые их больше всего волнуют. В частности, артистка показала содержимое своего холодильника и рассекретила свои параметры.

Читайте также: