Злата Огневич растрогала, как в детстве ее бабушка привила ей любовь к важным вещам

Артистка рассказала, как ее семья еще с детства подчеркивала на важности всего украинского.

Украинская певица Злата Огневич на съемках шоу "Я люблю Украину" поделилась, где в детстве проводила время с семьей и какие ценности они ей привили.

По словам Златы, она часто в детстве с родителями посещала Крым. Именно они и заложили в ней любовь к украинским традициям.

"Украинские традиции жили везде, но, будем откровенны, в 90-х в Крыму не было такого их расцвета. Но благодаря родителям, выросшим в традициях, любовь к ним передавали и нам с сестрой. Мы с папой, в частности, разговаривали на украинском языке", – рассказала артистка.

Злата Огневич

А продолжила питать любовь ко всему украинскому бабушка Огневич, проживавшая в Кривом Роге. В частности, она передавала юной звезде музыкальное культурное наследие украинцев.

"Значительную часть своего детства я провела в гостях у бабушки. Когда мы приезжали в Кривой Рог, это Днепропетровская область, то всегда пели там и колядки, и щедривки, и украинские песни. Бабушка готовила кутью по своему особому рецепту. Украинских традиций было много", – поделилась Злата.

Полный выпуск шоу "Я люблю Украину" с участием Златы Огневич смотрите уже 24 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ. В нем можно будет узнать, как хорошо артистка разбирается в традициях, культуре, истории, языке и выдающихся фигурах Украины.

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