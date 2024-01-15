Злата Огневич разнесла украинцев, которые до сих пор слушают российскую музыку: "Платите, чтобы нас убивали"

Исполнительница возмутилась, что в который раз в Украине на музыкальных платформах в топе россияне.

Украинская певица Злата Огневич раскритиковала украинцев, которые, несмотря на развязанную Россией войну, продолжают слушать песни российских исполнителей.

В своем Instagram артистка показала, что в который раз в Украине на музыкальных платформах в топе оказываются россияне. Особенно исполнительницу возмущает, что это все во время войны, когда страна-агрессор ежедневно обстреливает украинские города и поселки и убивает невинных людей.

"Это не укладывается в голове! Половина украинских музыкальных трендов на YouTube — это российский контент. Это когда каждый день Украина утопает в крови и теряет самых лучших людей", — возмутилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка показала, кто из российских артистов в этот раз оказался в украинском топе прослушиваний. В частности, в списке есть путинист Shaman, который яро поддерживает войну в Украине и ежедневно подыгрывает российской пропаганде, также якобы "хороший русский" Моргенштерн, в топе также нашелся и Ярослав Сумишевский, который с 2021 года находится в базе "Миротворца".

"Проанализируем список… Моргенштерн – "хороший русский", который просто боится возвращаться в россию, потому что его могут посадить или мобилизовать! "Седая ночь" - наверное, вот для этого и был создан сериал "Слово пацана", чтобы саундтреки залетали в тренды и мы вспоминали "как прекрасно было в СССР". Ярослав Сумишевский — певец, который любит попеть и развлекать россиян, особенно в Крыму, за что еще в 2021 году попал в базу "Миротворца". Shaman — главный "проповедник русского мира". Чтобы вы понимали, он стал доверенным лицом путина на выборах в 2024 году", — подчеркнула артистка.

Пост Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич резко обратилась к украинцам и подчеркнула, что страна-агрессор ежедневно выпускает по Украине ракеты, а с каждого прослушивания песни того или иного российского артиста идет определенный процент на налоги, которые затем РФ тратит на войну.

"Как вам такой выбор украинцев? Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им средства, чтобы они нас убивали!" – возмутилась Злата.

Напомним, недавно украинские блогеры Адель Асанти и Кристина Пустовар поразвлеклись с российским певцом Моргенштерном на Бали. Они накормили его борщом, а тот в свою очередь взялся благодарить за это на украинском языке.

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