Злата Огневич разрыдалась после подрыва оккупантами Каховской ГЭС: "Мое сердце разбито"

Певица Злата Огневич, как и все украинцы, была еще раз шокирована подлостью и цинизмом российских оккупантов, уничтоживших Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня.

Исполнительница поделилась своими эмоциями с подписчиками в сторис в Instagram. После тяжелой ночи и таких нелестных новостей Злата просто не смогла сдержать слез.

"Нет сил... Мое сердце раз разбито... Люди — это звери, хищники, которые уничтожают все на своем пути. К сожалению, некоторый вид хищников имеет численную популяцию. Действия этой популяции вышли из-под контроля. Верю в каждого воина, уничтожающего хищников, верю в каждое стальное сердце", — написала Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта жители Херсонской области и Крыма могут остаться без воды, также возникла угроза для Запорожской АЭС. Украинские знаменитости уже отреагировали на преступные действия, которые РФ совершает в Украине.

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