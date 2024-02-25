Злата Огневич резко раскритиковала рэпера Jah Khalib, который после начала войны из Украины сбежал в РФ

Украинская певица Злата Огневич высказалась о репере-беглеце Jah Khalib.

Так, певица в фотоблоге вспомнила, как 24 февраля 2022 года она записывала сторис, где выражала благодарность ВСУ и искренне надеялась на мир. К слову, она отметила, что в то время в Киеве находился и рэпер Jah Khalib с беременной женой-украинкой. Поэтому в первые дни полномасштабного вторжения он с избранницей прятался в столичном укрытии и даже в сторис говорил, что "любит и гордится" украинцами.

Впрочем, в годовщину ужасной войны в Украине Огневич отметила, что незадолго после этого исполнитель уехал в страну-агрессорку и сейчас после циничных извинений перед россиянами продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Записывая эту сторис, я еще не знала, что буду ночевать на парковке... А среди нас в те ночи был и Джа Халиб со своей беременной женой, который видел и понимал все, так любил Украину и Киев... И какой потом молча уехал на россию и теперь любит россию и москву...", - возмущенно написала Злата.

Отметим, что до полномасштабного вторжения Jah Khalib некоторое время проживал в Киеве и дружил с украинскими артистами. В частности, записывал общие песни и появлялся на съемках украинских шоу. Впрочем, после войны предатель без стыда "переобулся" и теперь оправдывает свой побег в РФ тем, что "большая часть слушателей живет в России". Сейчас рэпер умалчивает войну.

Высказывание Jah Khalib в сторис в первый день полномасштабного вторжения и после бегства в РФ

Напомним, недавно в Австралии отомстили российским артистам-путинистам Филиппу Киркорову и Николаю Баскову за поддержку войны в Украине.

Читайте также: