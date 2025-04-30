Злата Огневич резко разнесла современных артистов и назвала, кого считает профессионалом

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич, которая ранее рассказала о заказчике атаки ботов на нее, разнесла современных артистов и призналась, кого в шоу-бизнесе считает профессионалом.

Исполнительница говорит, что сейчас времена изменились. В Украине появляется немало певцов, песни которых становятся вирусными. Конечно, они могут определенное время быть популярными и зарабатывать на монетизации. Впрочем, для Огневич это не артисты. Об этом певица заявила в интервью на YouTube-канале Марички Падалко. Исполнительница убеждена, что артист проверяется временем. Профессионалом в украинском шоу-бизнесе Злата Огневич может назвать Джамалу. Певица говорит, что творчество коллеги уже проверено временем, ее проект существует годами и часто представляет что-то новое.

"Времена изменились. Лейблы хотят работать с вирусными треками, с вирусными артистами, потому что это про бизнес, это про здесь и сейчас монетизацию, но все равно артиста определяет время. Для меня Адель — это артистка. Бейонсе — да. Если из нашего шоу-бизнеса брать, Джамала — да. Это не проект на один день. Это проект, который существует годами, и в каждую декаду этого проекта происходит что-то интересное. Когда ты год продержался, а потом о тебе все забыли, то здесь не стоит давать звание артиста", — говорит знаменитость.

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Злата Огневич

Злата Огневич подчеркнула, что не хочет своим высказыванием кого-то обидеть или осудить. Исполнительница просто убеждена, что настоящий артист проверяется временем. По ее словам, среди современных новых певцов также есть те, кто закрепится в шоу-бизнесе. Знаменитость лишь убеждена, что сначала нужно пройти проверку временем, а потом "навешивать себе лавры и считаться звездой".

"Я считаю, что артистом называть можно не всех и каждого, у кого залетел трек на три месяца. Я это сейчас скажу "артисты-однодневки" не с целью осуждения. Я говорю только с целью того, чтобы сказать, что артиста проверяет только время. Среди этих артистов, которые сейчас выстрелили, они также будут составлять когда-то эту базу шоу-бизнеса, потому что хотим мы этого или не хотим, поколение меняется раз в 8-9 лет. Я просто считаю, что нужно уважать труд всех артистов и не зацикливаться на себе, навешивать себе лавры на спину, на шею", — заверила исполнительница.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків «ЗА ВИКЛИКОМ» і не хоче своїх дітей

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, что произошло с имуществом ее родителей в Крыму. Также артистка вспомнила, как мама и папа выезжали с полуострова.