Злата Огневич с афрокосичками, в коже и прозрачной кофточке выпустила мощный клип

Артистка представила видео на трек "Клинок".

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич выпустила новый трек "Клинок" и клип на него.

В видео артистка предстала в новом образе. Звезда показала себя совершенно в новом амплуа, дерзкая и больше не "сладкая девочка". Злата призывает не скрывать свои эмоции, быть собой и не прогибаться под современные реалии.

Автором музыки и слов новой песни выступила сама Злата Огневич, а саундпродюсером этого трека стал MORPHOM, с которым певица неоднократно сотрудничала.

"Песня "Клинок" - это мой личный манифест. В современном мире отношения превратились в поп-корн, люди перестали ценить искренность, близость и важность своего партнера. Так часто слышу о знакомствах на одну ночь, разбитых сердцах и пустых надеждах. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его зов. Именно поэтому мой манифест, мой "Клинок" является голосом сердца для всех, кто умеет слышать и чувствовать" — поделилась Злата.

Живое выступление Огневич вместе со своей командой в экстремальных условиях согласилась реализовать режиссер проекта "Холостячка-2" Елена Захарчук, которая просто невероятно передала абсолютно "новую" певицу. Съемочная команда потратила около тонны воды на саму съемку.

"Я сразу поняла, что именно Елена сможет почувствовать меня в этом видео, потому что для меня это очень знаковая работа. Во время съемки сингла, я 12 часов находилась в холодной воде, но при этом на площадке была просто огненная атмосфера", — поделилась артистка.

В новой работе Злата Огневич — настоящий боец за любовь и чувства.

"В клипе использовались такие символы, как огонь, вода и клетка с цепями, в которой не находит себе места моя душа и хочет вырваться наружу. Это было очень символично и в конце я все же вырвалась из этой клетки", — рассказала Злата Огневич.

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