Злата Огневич сделала неоднозначное заявление о Тине Кароль и почему не видит ее своей подругой

Злата Огневич, Тина Кароль

Реклама

Украинская певица Злата Огневич сделала неоднозначное заявление о коллеге Тине Кароль и объяснила, почему не видит ее в своем близком окружении.

В интервью проекту Okay Eva артистка призналась, что ее часто сравнивают с Кароль, однако вместо реакции на эти сопоставления она обратила внимание на волну критики, которая регулярно накрывает певицу.

«Постоянно несется такой хейт в адрес Тины. И очень неправильно из-за каких-то ее недавних ошибок в коммуникации нивелировать ее достижения как артистки», — отметила Огневич.

Реклама

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

В то же время Злата подчеркнула, что высоко оценивает профессиональные качества коллеги. Она назвала Кароль талантливой, красивой и чрезвычайно трудолюбивой, добавив, что именно трудоголизм является ее главной сильной чертой. Однако в вопросе личного общения певица была более прямолинейной.

«В принципе, трудолюбие — это ее главный талант, я так считаю. Конечно, как подругу… Я бы такую не хотела иметь себе подругу, потому что мне нравятся люди другого типа. Но я ее уважаю, как артистку и как человека, который очень многого достиг своей работой и талантом», — подчеркнула артистка.

К слову, ранее в сети ходили слухи о якобы конфликте между артистками. В частности, предполагали, что Кароль могла пытаться «убрать» конкурентку со сцены. Впрочем, сама Огневич эти заявления ранее опровергала.

