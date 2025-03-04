Злата Огневич шокировала, как ее домогался влиятельный мужчина: "Я искала деньги"

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как ее домогался влиятельный мужчина.

Артистка в комментарии "Люкс ФМ" вспомнила, что это произошло около 10 лет назад. Исполнительница искала средства, чтобы помочь детскому дому. Поэтому певица встретилась с влиятельным мужчиной, чтобы тот не остался в стороне и посодействовал ей в сборе средств. Впрочем, во время разговора он стал позволять себе лишнего. В частности, мужчина положил руку на колено Огневич, гладил ее волосы и приглашал к нему домой.

"Я искала деньги на помощь детскому дому. Это было где-то 10 лет назад. Я встретилась с очень одним влиятельным мужчиной и просила у него деньги на помощь этому детскому дому. В какой-то момент во время нашей встречи, которая происходила в людном месте, он положил руку мне на колено, начал гладить волосы и говорить: "Знаешь, у меня дома есть такая классная коллекция пластинок, давай с тобой поедем, послушаем вместе", - шокировала артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница говорит, что тогда просто застыла на месте и не знала, что ответить даже. По словам певицы, это еще хорошо, что их встреча была в людном месте. Однако сейчас Злата Огневич не дала бы этому мужчине выйти сухим из воды.

"Тогда у меня не было, что ему на это ответить. Я просто заклякала на месте, у меня не было слов. Сейчас я бы такую шумиху там подняла, я бы на него кричала и сказала, что позову полицию, и вообще, что он не имеет права этого делать". Может, даже телефон достала и стала бы снимать, и обнародовала это все в сторис. Тогда, к сожалению, не было еще когтей", — говорит артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злату Огневич цинично обокрали россияне. Они украли песню певицы и начали ее использовать в пропагандистских целях.

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