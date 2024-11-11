Злата Огневич шокировала, как ей испортили выступление на "Евровидении" и чуть не сорвали его

Украинская певица Злата Огневич шокировала, как ей испортили выступление на конкурсе "Евровидение-2013", который тогда прошел в Мальме, Швеция.

Артистка принимала участие в музыкальной гонке с песней Gravity и заняла третье место. Исполнительница признается, что результатом вполне довольна, однако не номером. Дело в том, что команда Златы Огневич готовила совсем другое шоу. Сначала организаторы "Евровидения-2013" уверяли певицу, что номер удастся воплотить в жизнь, однако уже когда артистка приехала в Мальмё, его не утвердили.

"Я не до конца удовлетворена выступлением на "Евровидении". Я довольна своим местом, я довольна результатом, но тогда нам на месте заблокировали номера, которые мы готовили, графику - все. Нам сказали, что это невозможно, хотя дали гарантии, что, да, готовьте, все утвердили. Мы приезжаем в Мальме, а нам сказали, что ничего не будет", — рассказала исполнительница на проекте. "Муз_Тренд".

Выступление Златы Огневич на "Евровидении-2013" оказалось под угрозой срыва. Однако украинская команда в короткое время начала готовить новый номер. Артистка вспоминает, что пришлось искать дополнительные средства, арендовать на две недели концертный зал и быстро все перерабатывать.

"Мы арендовали зал, искали дополнительные деньги на две недели репетиций в зале, чтобы хоть как-то слепить номер из того, что у нас есть", – вспомнила знаменитость.

После такого опыта Злата Огневич признается, что больше не хочет участвовать в международном песенном конкурсе. Однако певица не берется загадывать и не исключает, что еще может попробовать свои силы на "Евровидении".

Злата Огневич на "Евровидении-2013" / Фото: Associated Press

Напомним, тем временем в Украине уже активно готовятся к международному конкурсу, который состоится в 2025 году в Швейцарии. Недавно перестали принимать заявки от артистов на участие в нацотборе. Организаторы Национального отбора готовят лонг-лист участников конкурса. Пока же предлагаем узнать, когда именно состоится нацотбор и сколько средств необходимо выделить на его проведение.

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