Злата Огневич шокировала, как ей за долги отключили электроэнергию: "Я была на нуле"

Артистка рассекретила, какой у нее тогда был долг и как она решала эту проблему.

Украинская певица Злата Огневич шокировала, как ей за долги отключили электроэнергию дома.

Исполнительница призналась, что тогда у нее вообще не было средств, чтобы оплачивали коммунальные услуги. Это был карантин, и артистка попала в неприятности из-за концертного тура. Концерты так и не состоялись, а контракты с подрядчиками никуда не делись, так что Злата должна была им выплатить средства.

Артистка вообще была без заработка, поэтому даже вынуждена была продавать свои украшения. За коммунальные услуги у певицы тоже не было возможности платить. Огневич тогда пригрозили, что либо она погашает долги, либо ей отключают электроэнергию.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Это был карантин, я была на нуле. Мне из моего ЖЭКа звонят и говорят: "Заплатите, пожалуйста, за квартиру". И всегда это происходит в тот период, когда ты на нуле. Это никогда не произойдет, когда у тебя есть подушка безопасности, отложенные сбережения. Это всегда к тебе приходит, когда ты не готов. Я говорю: "Я заплачу, подождите немножко". Люди, наверное, думают, что артисты в Украине очень богатые. И она говорит: "Не заплатите – мы вам отключим", — рассказала певица в интервью Славе Демину.

Исполнительница пообещала, что вскоре погасит долги. Но пока знаменитость этого не сделала, ей отключили в квартире электроэнергию. Свет в дом Огневич вернули только тогда, когда она заплатила 60 тысяч долга.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я попросила подождать, я все заплачу. Однажды я прихожу домой, а у меня багровая лужа под холодильником. Это мне отключили свет. Пока я не заплатила, мне не включали свет. Долг был не супервелик, где-то, может, 60 тыс. грн. Я видела платежки других жильцов нашего дома – там были платежки и на 250 тыс. долга", — поделилась певица.

Напомним, ранее Злата Огневич прокомментировала слухи о своем новом романе. Также артистка ответила, готова ли родить ребенка.

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