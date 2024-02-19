Злата Огневич шокировала, как на нее упала стеклянная дверь душевой кабины: "Меня всю трясет"

Украинская певица Злата Огневич ошеломила фанатов, как на нее упала стеклянная дверь прямо в душевой кабине.

В своем фотоблоге знаменитость рассказала, как во время гастролей она остановилась в отеле. Впрочем, во время вечерних процедур на Злату упала высокая стеклянная дверь душевой кабины, когда она была внутри. По словам артистки, это было одной из ее фобий.

"Я в шоковом состоянии. Меня до сих пор всю трясет. На меня упала дверь душевой кабины тогда, когда я принимала душ. Все обломки летели возле лица. Не желаю никому такое пережить, это очень страшно, ужасно... у меня шок. Со мной случился мой самый большой "гастрольный" ужас. Я всегда боялась, что эта долбанная дверь на меня упадет, и сегодня это произошло. Это очень страшно!", - рассказала певица.

Злата Огневич рассказала, как на нее упала стеклянная дверь душевой кабины / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич рассказала, как на нее упала стеклянная дверь душевой кабины / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич рассказала, как на нее упала стеклянная дверь душевой кабины / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

После инцидента на теле Огневич остались небольшие порезы. По мнению Златы, от серьезных последствий ее уберегли высшие силы.

"Я не успела одеться, все обломки летели на тело. Думаю, это чудо. Да, руки и ноги в малых порезах, но это быстро заживет. Самый большой порез на руке. Все могло быть гораздо хуже", - добавила звезда.

Злата Огневич рассказала, как на нее упала стеклянная дверь душевой кабины / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злата Огневич пожаловалась на сталкера, который снова ее преследует с помощью службы такси. Артистка сняла видео и показала их конфликт.

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