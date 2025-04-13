Злата Огневич шокировала, какая коллега с шоу-бизнеса портит ей карьеру: "Не дает покоя успех"

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич шокировала, как коллега из шоу-бизнеса пытается испортить ей карьеру.

Исполнительница делится, что все началось после премьеры ее новой песни. Артистка представила трек в дуэте с певицей Yatsuta, который получил название “Відпусти його”. После выхода композиции Огневич заметила подозрительную активность в ее соцсетях. Как оказалось, кто-то из коллег шоу-бизнеса специально проплатил ботов, чтобы те заспамили аккаунт исполнительницы в Instagram. Это может привести даже к тому, что страницу заблокируют.

“Знаете, так бывает, что кому-то в шоу-бизнесе не дает покоя успех коллег. Когда состоялась премьера песни “Відпусти його“, произошла атака ботов на мой Instagram, нам пришлось даже закрывать страницу, чистить всех этих ботов вручную. Я это говорю не для пиара… Просто, я скажу, что я все вижу, все знаю, делаю свои выводы”, — возмутилась артистка.

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Злата Огневич говорит, что все выводы сделала. Впрочем, исполнительнице досадно, что кто-то таким образом пытается навредить ей. По словам певицы, подобную “грязную игру” она никогда не будет вести. Для Огневич конкуренция — это песни, туры и концерты. А тем, кто устроил проплаченную атаку ботов, знаменитость напомнила о бумеранге.

“Я никогда в жизни не буду заниматься подобным, никогда не буду платить ботам за то, чтобы они мочили моих конкурентов. Настоящая конкуренция — это песни, хиты и успех артиста во время туров, кассовых концертов. Вот это для меня честная игра, а тот, кто ведет грязную игру, к ним все вернется бумерангом. Боты – это такая активность, за которую кто-то платит. Лучше бы на донаты направили”, — подытожила артистка.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злата Огневич делилась радостной новостью о пополнении в ее семье. Отец певицы стал дедушкой.