Злата Огневич шокировала перепиской с матом с неадекватом, который преследует ее уже три года

Злата Огневич шокировала перепиской с матом с неадекватом, который преследует ее уже три года

Украинскую певицу Злату Огневич даже во время войны не прекращает преследовать неадекватный мужчина, который не дает ей покоя уже три года.

В сторис своей страницы в Instagram артистка показала переписку с преследователем, в которой он не церемонится в словах и называет звезду "дурой" и обвиняет ее в том, что она "испортила ему жизнь".

Этот разговор с неадекватом Злата Огневич решила обнародовать после того, как поклонники ее спросили, посадили ли злоумышленника, который ее преследовал:

"Вот одни из его сообщений. Увидите, что он где-то работает – требуйте увольнения. Он болен", — подписала кадр с перепиской Огневич.

Отметим, что в начале мая Злата Огневич пожаловалась на преследователя и призналась, что он находился в жилом комплексе, где проживает артистка. Зимой исполнительница написала на преследователя заявление в полицию, впрочем, похоже, это не помогло. Злата планирует и дальше бороться за то, чтобы мужчина прекратил вмешиваться в ее жизнь и ответил за совершенное перед законом. Сейчас дело ждет судебного решения, но из-за войны дело находится на паузе.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что 24 января за Златой Огневич гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Мужчина угрожал "завалить" певицу, если еще раз увидит по ТВ. Мужчина преследует Огневич уже больше трех лет.

Злата Огневич пожаловалась на преследователя / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Испуганная и вместе с тем возмущенная Злата пошла в полицию и написала в очередной раз заявление на злоумышленника. И на этот раз обращение в правоохранительные органы дало определенный результат. Мужчину отыскали и сообщили ему о подозрении.

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