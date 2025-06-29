Злата Огневич шокировала подробностями о своей бедной студенческой жизни: "По мне ползали тараканы"

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Украинская певица Злата Огневич шокировала подробностями о своей бедной студенческой жизни.

Исполнительница училась в академии музыки имени Глиэра. Сама Огневич родом из Крыма, поэтому в Киеве она в течение четырех лет прожила в общежитии. Артистка в Instagram-stories вспоминает, что в комнате, кроме нее, еще было четверо девушек. Места было мало, поэтому им даже негде было складывать вещи. Певица говорит, что тогда особо денег у них не было даже на еду, поэтому, чтобы что-то приготовить, они занимали друг у друга продукты.

"Факты о моей студенческой жизни. Я закончила академию музыки Глиэра, жила в общежитии на Борщаговке, отдала четыре года своей жизни этому общежитию. Со мной в комнате жило пять девушек, вещи не было куда складывать, еды также часто не было, как и денег. Чтобы сварить супчик, надо было пройтись по комнатам и одолжить где-то картошечку, где-то луковицу, где-то морковку", - вспомнила исполнительница.

Реклама

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич говорит, что первый телефон у нее появился на втором курсе обучения, а заработала она на него самостоятельно, когда летом работала кассиршей в пиццерии. Особенно, что Огневич вспоминается из студенческой жизни, так это тараканы. По словам исполнительницы, в общежитии она дала себе важное обещание, что будет упорно работать, чтобы обеспечить себе комфортный уровень жизни. Именно это стимулировало ее достигать новых вершин.

"У меня появился мобильный телефон только на втором курсе. На него я заработала летом, когда работала кассиршей в Крыму в пиццерии в аквапарке. Тараканы ползали по мне ночью. Представьте, вы спите в общежитии, и что-то по лицу ползет, а это таракан. Я себе теми ночами дала слово, что у меня будет свое жилье, что у меня будут классные условия для жизни, и я буду очень много работать, чтобы жить тем уровнем жизни, который я хочу", - поделилась артистка.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злату Огневич заподозрили в свадьбе с певцом Ostrovskyi. Исполнительница уже призналась, действительно ли вышла замуж.