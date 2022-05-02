Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя: "Он был в жилом комплексе, где я живу"

Злата Огневич снова пожаловалась на преследователя: "Он был в жилом комплексе, где я живу"

За украинской певицей уже три года следит мужчина и не дает ей покоя.

Артистка зимой написала на преследователя заявление в полицию, впрочем, похоже, это не помогло. Мужчина продолжает следить за артисткой.

Об этом Злата рассказала в Instagram-stories. Исполнительница заметила преследователя у своего дома. Злата планирует и дальше бороться за то, чтобы мужчина прекратил вмешиваться в ее жизнь и ответил за совершенное перед законом.

"Сегодня он снова появился в жилом комплексе, где я живу. Жду возможности продолжить дело, которое сейчас ждет судебного решения. Из-за того, что сейчас война, этим делом пока никто не может заняться", — рассказала певица.

Злата Огневич пожаловалась на преследователя / instagram.com/zlata.ognevich

Также Злата поделилась, что мужчина надоедает ей в социальных сетях. Он посылает ей оскорбительные сообщения.

Злата Огневич пожаловалась на преследователя / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что 24 января за Златой Огневич гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Мужчина угрожал "завалить" певицу, если еще раз увидит по ТВ. Мужчина преследует Огневич уже больше трех лет.

Испуганная и вместе с тем возмущенная Злата пошла в полицию и написала в очередной раз заявление на злоумышленника. И на этот раз обращение в правоохранительные органы дало определенный результат. Мужчину отыскали и сообщили ему о подозрении.

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