Злата Огневич снялась улыбающейся и счастливой после разрыва с любимым

Артистка не отчаивается и верит в светлое будущее.

Украинская певица Злата Огневич сейчас восстанавливается после разрыва отношений с победителем "Холостячки-2" Андреем Задворным.

Как известно, через месяц после проекта Андрей бросил исполнительницу. Однако Злата отыскала в себе силы двигаться дальше и верит в светлое будущее. Звезда поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии, где предстала улыбающейся.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Артистка позирует в черном костюме и серебристых туфлях-лодочках. Фотосет проходил в ванной.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

"Жизнь- это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших - время все расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе. Благодарю всех за поддержку, теплоту и такое количество похожих женский историй, которые я получила за эти дни! Я чувствую, что не одна! Нас так много - женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни. Я горжусь вами" – отметила Огневич.

instagram.com/zlata.ognevich

В свою очередь, поклонники поддержали Злату и наговорили ей много приятных слов: "Вы просто молодец! Жизнерадостная, смелая, положительная, искренняя, обаятельная женщина. У вас все будет хорошо", "Все, что не делается, то к лучшему. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Так говорят... Златочка, желаю, чтобы ты все-таки нашла своего человека и была счастлива!".

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