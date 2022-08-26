Злата Огневич со слезами на глазах рассказала о сообщении с передовой

Исполнительница Злата Огневич была глубоко тронута, когда концертный директор передала ей сообщение украинских военнослужащих. Рассказывая об этом в сторис в Instagram, певица не сдержала слез.

"Я просто не могу с вами этим не поделиться! Только что моему директору прислал военный сообщение со словами благодарности. За наши концерты, за все, что мы делаем для наших военных, ребят, которые отдают жизни свои, чтобы мы с вами мирно могли жить, просыпаться в теплых кроватях, пить кофе", — рассказала Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница обратилась с просьбой ко всем украинцам не забывать о помощи тем, кто сегодня защищает страну на передовой.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я призываю всех вас: не останавливайтесь, донатьте, делайте все возможное для нашей победы и помощи нашим военным. Верьте в наших военных, потому что они самые лучшие!" – попросила Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, на днях Злата Огневич в новом клипе сыграла трогательную историю любви с Даниэлем Салемом – сюжет отзовется в тысячах украинских семей.

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