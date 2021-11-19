Злата Огневич соблазнительно позировала в ванной полностью обнаженной

Звезда устроила откровенный фотосет.
Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.
Звезда решила устроить довольно откровенный фотосет. Злата позировала полностью обнаженной в ванной. Пикантные места звезды скрыла пена.
Знаменитость выбирала довольно соблазнительные позы. К слову, Злата на снимках то нежно держалась рукой за лицо, то поворачивалась к камере спиной, демонстрируя свою стройную фигуру, то хвасталась своим бюстом.
Кроме того, звезда поразмышляла над тем, стоит ли взрослым дурачиться. Она убеждена, что не только дети должны это делать. Взрослые также должны мечтать и быть счастливыми.
"Взрослые могут вести себя по-детски вполне осознанно. Проходить разные эмоциональные этапы своего развития и получать удовольствие", — поделилась своими мыслями Злата.
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