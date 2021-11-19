Злата Огневич соблазнительно позировала в ванной полностью обнаженной

Звезда устроила откровенный фотосет.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Звезда решила устроить довольно откровенный фотосет. Злата позировала полностью обнаженной в ванной. Пикантные места звезды скрыла пена.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Знаменитость выбирала довольно соблазнительные позы. К слову, Злата на снимках то нежно держалась рукой за лицо, то поворачивалась к камере спиной, демонстрируя свою стройную фигуру, то хвасталась своим бюстом.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, звезда поразмышляла над тем, стоит ли взрослым дурачиться. Она убеждена, что не только дети должны это делать. Взрослые также должны мечтать и быть счастливыми.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

"Взрослые могут вести себя по-детски вполне осознанно. Проходить разные эмоциональные этапы своего развития и получать удовольствие", — поделилась своими мыслями Злата.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

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