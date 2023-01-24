Злата Огневич собрала немалую сумму для семей, пострадавших в результате ракетного удара по Киеву

Певица Злата Огневич ошеломила суммой, которую ей удалось собрать для семей, пострадавших в результате ракетного удара по Киеву.

Сбор исполнительница объявила в свой день рождения, 12 января, и только за сутки смогла собрать 48 тысяч гривен для людей, чьи дома были разрушены от атаки РФ.

Впрочем, на этом Злата не остановилась и продолжала собирать донат. В конце концов, в конце сбора сумма на счету собралась немаленькая – 250 тысяч гривен.

В своем Instagram Огневич поделилась результатами благотворительного собрания и поблагодарила каждого, кто не остался в стороне и внес свой вклад.

"Мы это сделали! Четверть миллиона гривен на помощь пострадавшим на Протасовом Яру. Вы невероятны! В самые тяжелые времена мы вместе! Один за другого и до победного конца! Я благодарна каждому, кто послал этот донат. Мы уже сформировали списки того, что необходимо людям и начинаем закупки строительных материалов, мебели и техники. Зная всю ситуацию по семьям, я уверена, что мы полностью закроем потребности людей в ближайшие 2 недели. Обнимаю и ценю каждого! Вы суперсила", — написала Злата.

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