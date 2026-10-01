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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Злата Огневич спасла маленькую поклонницу от "прилета": звезда стала «ангелом» для матери и ребёнка

Девочка рассказала об неожиданном стечении обстоятельств, которое, по её мнению, уберегло её и маму от последствий обстрела.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Злата Огневич

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич случайно помогла маленькой поклоннице и её маме оказаться в более безопасном месте во время вражеского обстрела.

Трогательную историю юная поклонница артистки рассказала в Threads. В тот день девочка училась онлайн. Вместе с мамой она находилась на работе. Обычно они уходили из офиса около 15:00. Однако на этот раз их привычный распорядок дня внезапно изменился. Причиной стала встреча со Златой Огневич.

«Ангелом» назвала девочка певицу, ведь именно благодаря этой встрече они оказались в другом месте в тот момент, когда обычно находились бы там, где произошло приземление.

Статья о Злате Огневич / © instagram.com/zlataognevich_music

Статья о Злате Огневич / © instagram.com/zlataognevich_music

Позже маленькая поклонница поняла, насколько важным оказалось это совпадение. Она опубликовала совместный снимок со Златой, а также показала кадры с последствиями атаки. По словам девочки, если бы в тот день они не изменили свои планы, то могли бы оказаться прямо в опасной зоне.

Сама Злата Огневич не оставила без внимания пост своей юной поклонницы. Певица оставила под ним короткий, но очень красноречивый комментарий: «Как же хочется сохранить всех».

Комментарий Златы Огневич / © instagram.com/zlataognevich_music

Комментарий Златы Огневич / © instagram.com/zlataognevich_music

Напомним, недавно Злата Огневич, занявшая третье место на «Евровидении», заинтриговала своим возвращением на конкурс.

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