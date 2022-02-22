Злата Огневич топлесс и в расстегнутых джинсах устроила эффектный фотосет

Артистка позировала с букетом лилий.

Популярная украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич снялась в новой фотосессии.

Артистка предстала в эффектном образе – с косичками, топлесс и в расстегнутых джинсах. Грудь исполнительница прикрыла букетом белых лилий.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Как поделилась знаменитость, съемки были спонтанными. Злате понравилась идея фотосессии, поэтому она охотно доверилась команде, которую совсем не знает. В посте Огневич продолжила эту тему и поделилась, что теперь очень внимательно прислушивается к своим ощущениям. Это она называет "внутренним компасом".

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

"Если стрелка дрожит, некомфортно— идти туда не стоит. И ещё очень классное наблюдение— чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую нужную), тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и вы просто её чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", – поделилась звезда.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

В комментариях певица собрала ряд одобрительных отзывов фолловеров.

Как красиво! Просто невероятно красивая и прекрасная

Роскошная

Великолепные фото! Тебе бесспорно идут косички

Это любовь

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