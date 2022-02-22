Злата Огневич топлесс и в расстегнутых джинсах устроила эффектный фотосет

Артистка позировала с букетом лилий.
Популярная украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич снялась в новой фотосессии.
Артистка предстала в эффектном образе – с косичками, топлесс и в расстегнутых джинсах. Грудь исполнительница прикрыла букетом белых лилий.
Как поделилась знаменитость, съемки были спонтанными. Злате понравилась идея фотосессии, поэтому она охотно доверилась команде, которую совсем не знает. В посте Огневич продолжила эту тему и поделилась, что теперь очень внимательно прислушивается к своим ощущениям. Это она называет "внутренним компасом".
"Если стрелка дрожит, некомфортно— идти туда не стоит. И ещё очень классное наблюдение— чем больше вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую нужную), тем больше это чуждо вам. Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и вы просто её чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", – поделилась звезда.
В комментариях певица собрала ряд одобрительных отзывов фолловеров.
- Как красиво! Просто невероятно красивая и прекрасная
- Роскошная
- Великолепные фото! Тебе бесспорно идут косички
- Это любовь
Читайте также: