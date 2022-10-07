Злата Огневич тронула Сеть проникновенным стихотворением о военных в плену

Украинская исполнительница Злата Огневич посвятила проникновенные стихотворные строки пленным военнослужащим.

В своем Instagram певица поделилась чувственным фото и напомнила, что сейчас тысячи оказавшихся в российской неволе украинцев также мечтают вернуться домой и увидеть родных. К фотографии Злата добавила стихотворение, которое получило название "Тем, кто в плену":

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.

В клітинах бій твоїх гудé.

Коли просили скласти зброю,

Чи залишив надію попри все?



Я уночі звертаюсь до таємних Предків,

У мене так багато вже до них листів.

Благаю дарувати спокій, прóшу,

Аби віднесли до безпечних берегíв.



Я можу все і водночáс не можу

Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,

Пекельно знати, що десь там ворожі

Здавили міцно стіни так, що кров горить !



Та як би сильно не стискали пальці,

В бажанні подолати міць,

В часи зневіри загляни у серце—

Там сила непохитна говорить.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Таким образом певица хотела напомнить пользователям Сети о том, что сейчас пленные нуждаются в поддержке. Огневич призвала своих поклонников по всему миру не бояться выходить на митинги и помогать нашим защитникам.

"Лично мне досадно было видеть митинг в поддержку военнопленных в Женеве, на который пришло почти "ноль" украинцев. Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, будь-то ласочка! Как бы сейчас тяжело ни было, боремся! Потому что мы— победим ", – написала артистка.

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