Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Злата Огневич тронула Сеть проникновенным стихотворением о военных в плену

Дата публикации
Просмотры
736
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Злата Огневич тронула Сеть проникновенным стихотворением о военных в плену

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица призвала не забывать о военных и гражданских, оказавшихся в российском плену.

Украинская исполнительница Злата Огневич посвятила проникновенные стихотворные строки пленным военнослужащим.

В своем Instagram певица поделилась чувственным фото и напомнила, что сейчас тысячи оказавшихся в российской неволе украинцев также мечтают вернуться домой и увидеть родных. К фотографии Злата добавила стихотворение, которое получило название "Тем, кто в плену":

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.
В клітинах бій твоїх гудé.
Коли просили скласти зброю,
Чи залишив надію попри все?

Я уночі звертаюсь до таємних Предків,
У мене так багато вже до них листів.
Благаю дарувати спокій, прóшу,
Аби віднесли до безпечних берегíв.

Я можу все і водночáс не можу
Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,
Пекельно знати, що десь там ворожі
Здавили міцно стіни так, що кров горить !

Та як би сильно не стискали пальці,
В бажанні подолати міць,
В часи зневіри загляни у серце—
Там сила непохитна говорить.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Таким образом певица хотела напомнить пользователям Сети о том, что сейчас пленные нуждаются в поддержке. Огневич призвала своих поклонников по всему миру не бояться выходить на митинги и помогать нашим защитникам.

"Лично мне досадно было видеть митинг в поддержку военнопленных в Женеве, на который пришло почти "ноль" украинцев. Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, будь-то ласочка! Как бы сейчас тяжело ни было, боремся! Потому что мы— победим ", – написала артистка.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация