Злата Огневич тронула Сеть проникновенным стихотворением о военных в плену

Певица призвала не забывать о военных и гражданских, оказавшихся в российском плену.
Украинская исполнительница Злата Огневич посвятила проникновенные стихотворные строки пленным военнослужащим.
В своем Instagram певица поделилась чувственным фото и напомнила, что сейчас тысячи оказавшихся в российской неволе украинцев также мечтают вернуться домой и увидеть родных. К фотографии Злата добавила стихотворение, которое получило название "Тем, кто в плену":
Герой. Сталевий. Мужній Воїн.
В клітинах бій твоїх гудé.
Коли просили скласти зброю,
Чи залишив надію попри все?
Я уночі звертаюсь до таємних Предків,
У мене так багато вже до них листів.
Благаю дарувати спокій, прóшу,
Аби віднесли до безпечних берегíв.
Я можу все і водночáс не можу
Закликати тебе у сни свої, хоч би на мить,
Пекельно знати, що десь там ворожі
Здавили міцно стіни так, що кров горить !
Та як би сильно не стискали пальці,
В бажанні подолати міць,
В часи зневіри загляни у серце—
Там сила непохитна говорить.
Таким образом певица хотела напомнить пользователям Сети о том, что сейчас пленные нуждаются в поддержке. Огневич призвала своих поклонников по всему миру не бояться выходить на митинги и помогать нашим защитникам.
"Лично мне досадно было видеть митинг в поддержку военнопленных в Женеве, на который пришло почти "ноль" украинцев. Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, будь-то ласочка! Как бы сейчас тяжело ни было, боремся! Потому что мы— победим ", – написала артистка.
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